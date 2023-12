Stiri pe aceeasi tema

- Liderul social-democratilor, premierul Marcel Ciolacu, a anuntat miercuri seara ca i-a propus presedintelui Camerei Deputatilor „sa ia masuri rapide astfel incat initiativele toxice ale unor afiliati ai grupului UDMR sa fie respinse de urgenta la nivel legislativ”. „Am propus presedintelui Camerei Deputatilor…

- Presedintele partidului AUR, George Simion, a anuntat miercuri, 20 decembrie, ca parlamentarii formatiunii „refuza sa ia parte la mascarada PSD și PNL in privința bugetului național pentru 2024” și nu voteaza bugetul, in semn de protest pentru ca PSD si PNL nu au acordat profesorilor majorarea de 40%…

- Dupa scandalul de luni, din Parlament, dintre presedintele Camerei Deputatilor, Alfred Simonis (PSD) și liderul AUR, George Simion, președintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a venit, marți, in plen, purtand un tricou inscripționat cu „Stop violentei impotriva femeilor”, numele campaniei carei i s-au…

- Președintele interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis, a precizat, marți, ca regreta limbajul folosit cu o zi inainte, dupa ce a fost provocat de liderul AUR, George Simion. De altfel, Alianțe solicita acum demiterea lui Simonis din funcția deținuta.

- Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a declarat, marti, ca industria jocurilor de noroc a avut "statul complice in ultimii 30 de ani", mentionand ca sunt copii dependenti, oameni care isi destrama familiile si isi vand casele pentru a baga banii in aceasta industrie, iar acest…

- Prim-vicepremierul Sorin Grindeanu a declarat, vineri, la Timisoara, ca ordonanta de urgenta data de Guvern privind reducerea cheltuielilor bugetare loveste doar in "chermezele pe care primarul Fritz doreste sa le finanteze din bani publici", nu in investitiile pentru oras.Afirmatia vine in urma…

- Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a declarat luni ca proiectul legii privind pensiile speciale respecta atat solicitarile Comisiei Europene, cat si deciziile Curtii Constitutionale.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi trebuit sa susțina un discurs, marți dupa-amiaza, in plenul reunit al Parlamentului roman și surse politice susțin ca in decizie a cantarit major opinia Administrației Prezidențiale.Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului, intrunite…