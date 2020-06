Stiri pe aceeasi tema

- Alexia Eram a reactionat in mediul online si a publicat doua fotografii de la malul marii in care apare alaturi de cantareț. "Iubire 24 ore", a scris Alexia Eram in dreptul imaginilor, semn ca nu vrea ca cele intamplate sa ii strice voia buna. Jador, primele declaratii dupa ce a fost…

- Alexia Eram s-a facut o fata ”rea”. Iubita lui Mario Fresh a ieșit in club, la malul marii și a uitat de inhibiții. Tanara s-a distrat pana dimineața, dansand pe mese, sub privirile iubitului ei.

- "Astazi mama face 79 de ani. Si dupa ce am roit cu toti pe langa ea cu “la multi ani” a inceput sa ne spuna de ce anume isi aminteste mereu de ziua ei... Cum a venit de la scoala, pe 7 iunie, cand implinea 9 ani, si a gasit in casa niste barbati straini, imbracati in costume, care il asteptau pe…

- Lili Sandu le-a aratat fanilor de pe Instagram ca poti fi fericita si poti arata bine si in timpul sarcinii. "Este, de departe, cea mai buna versiune a corpului meu. Ador modul in care fizicul meu se schimba pe zi de trece, doar pentru a deveni cel mai sigur loc pentru bebeluș. Nu mai exista…