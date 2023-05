Stiri pe aceeasi tema

- Romania a ocupat locul 11 in clasamentul pe echipe, sambata, la Campionatele Europene de gimnastica ritmica de la Baku (Azerbaidjan). CITESTE SI Dan Petrescu nu e interesat de meciul care ar putea decide campioana: 'Nu o sa ma uit la meciul de maine seara. O sa ma uit la un film!' 23:25 1 Bernadette…

- Campionatul Mondial Individual de tenis de masa pentru seniori din Africa de Sud are startul maine dimineața, la Durban, iar sportivii romani au aflat, in urma tragerii la sorți, cine le vor fi adversarii din primul tur Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Ovidiu Ionescu,…

- Federația Romana de Volei a anunțat ca Elizabet Inneh-Varga, considerata una dintre cele mai bune jucatoare de volei pe postul sau, a decis sa joace pentru nationala Romaniei. Nascuta la Budapesta, sportiva putea reprezenta și Ungaria.

- Constanteanca Sabrina Maneca-Voinea a cucerit singura medalie a Romaniei la Campionatele Europene de gimnastica din Turcia, clasandu-se pe poziția a treia la sol, cu o nota de 13,566.In varsta de 15 ani, romanca și-a adjudecat astfel medalia de bronz, iar deasupra ei s-au clasat Jessica Gadirova (14,000)…

- Asteptarea a luat sfarsit. Echipele nationale de gimnastica ale Romaniei se pregatesc sa mearga la Campionatul European de seniori care va avea loc in perioada 11-16 aprilie.Constanta freamata pentru ca o are in fruntea echipei feminine pe Sabrina Voinea, fiica vicecampioanei olimpice Camelia Voinea.Sabrina…

- Echipa spaniola de fotbal feminin FC Barcelona a invins miercuri seara, pe teren propriu, echipa italiana de fotbal feminin AS Roma, scor 5-1, si s-a calificat in semifinalele competitiei. Portarul titular al Romei a fost o jucatoare din Romania, Camelia Ceasar, anunța news.ro.FC Barcelona s-a impus…

- Romanian table tennis player Elizabeta Samara defeated Chinese Meng Chen, the current Olympic champion, 3-2 (6-11, 11-6, 2-11, 11-6, 11-8), on Monday, in the round of 32 of the Singapore Smash 2023 tournament, according to the Facebook page of the Romanian Table Tennis Federation.Elizabeta Samara…

- Sportivul roman Gabriel Bitan a castigat medalia de bronz in proba de saritura in lungime, duminica, la Campionatele Europene de atletism in sala de la Istanbul. Aceasta este cea mai buna performanta din cariera pentru Gabriel Bitan (24 ani), care se clasase pe 8 la Europenele de sala din 2021 de la…