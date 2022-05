Stiri pe aceeasi tema

- Acest text, a carui semnatura prezidentiala marcheaza intrarea in vigoare, pedepseste „difuzarea publica de informatii false cu buna stiinta sub pretextul unor informatii fiabile” despre „activitati ale organelor de stat ruse in afara teritoriului rus”.Pedeapsa prevazuta creste la 15 ani de inchisoare…

- Aleksei Navalnii, cel mai cunoscut disident din Rusia, a fost condamnat marti la inca noua ani de inchisoare, dupa ce un tribunal rus l-a gasit vinovat de frauda la scara larga. Opozantul rus a numit procesul sau unul „fals”. Navalnii se afla deja in inchisoare, ispasind o condamnare de doi ani…

- Liderul opoziției de la Kremlin, Alexei Navalnii, aflat in inchisoare, a fost gasit vinovat de frauda pe scara larga de catre un tribunal rus. Noua condamnare va prelungi cu ani de zile timpul pe care cel mai proeminent critic al președintelui Vladimir Putin il petrece in inchisoare, transmite Reuters.…

- Liderul opoziției de la Kremlin, Alexei Navalnii, aflat in inchisoare, a fost gasit vinovat de frauda pe scara larga de catre un tribunal rus, a anunțat agenția Interfax, citata de Jerusalem Post. „Navalnii a comis frauda, respectiv furtul bunurilor altor persoane prin inșelaciune și abuz de incredere”,…

- Daca sunt extrem de vocali, opozantii regimului Putin suporta consecințele. O arata istoria recenta. Fie sunt asasinati, fie mor in conditii suspecte sau ajung in inchisoare, cum e situația lui Alexei Navalnii. Cel mai recent caz este cel mai Marinei Ovsianikova, care a aparut la postul public de televiziune…

- Procuratura din Rusia a cerut marti ca opozantul rus Alexei Navalnii sa fie condamnat la inca 13 ani de inchisoare, sub acuzația de frauda și ultraj la adresa instanței, scrie Reuters. Navalnii executa deja o pedeapsa de doi ani si jumatate de inchisoare, intr-un lagar penitenciar de la est de Moscova,…

- Alexei Navalnii, incarcerat și recunoscut drept critic al Kremlinului, i-a indemnat pe ruși sa iasa la proteste. El a precizat ca ”maniacul nebun Putin” poate fi oprit cel mai repede de poporul țarii sale.