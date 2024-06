Directoarea financiară a Eli Lilly, Anat Ashkenazi, va deveni noua directoare financiară a grupului Alphabet Ashkenazi a avut o cariera de 23 de ani la Eli Lilly, companie care a confirmat plecarea ei. ”Suntem foarte incantati ca am gasit un CFO atat de puternic, cu un istoric de concentrare strategica pe investitii pe termen lung pentru a alimenta inovarea si cresterea”, a declarat CEO-ul Alphabet, Sundar Pichai, intr-un comunicat. Ashkenazi s-a alaturat Eli Lilly in 2001 si este CFO din 2021. Ea va continua sa lucreze in comitetul executiv al companiei farmaceutice pana la plecarea ei. Anterior, ea a ocupat functia de CFO pentru mai multe dintre domeniile de afaceri globale ale companiei, ajutand la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

