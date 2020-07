Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, afirma, intr-o postare pe Facebook, ca va face toate demersurile legale astfel incat sa nu mai existe situatii in care, din vina functionarilor publici, drepturile pensionarilor sa fie calculate gresit. ‘Este inadmisibil ca oameni care muncesc o viata intreaga, sa…

- Ministrul Muncii a reacționat dupa ce Digi24 a prezentat cazul unei femei din județul Alba care, timp de 16 ani, a primit o pensie mai mica decat cea care i se cuvenea legal, din cauza unui functionar care a trecut in sistem un cod gresit. Violeta Alexandru spune, intr-un mesaj pe Facebook, ca a facut…

- Ministrul Muncii, anunț catre romanii care urmeaza tratamente balneare. Ea a spus in ce condiții pot reveni in hotelurile din stațiuni. Ministrul Muncii a vizitat, miercuri, un centru de tratament din judetul Covasna, in contextul in care Societatea de Tratament Balnear si Recuperarea Capacitatii de…

- Ministrul Muncii s-a declarat mulțumit de ce a constat. Potrivit acesteia, Casa Județeana de Pensii Prahova este un exemplu, deoarece are toate termenele de soluționare la zi. "Casa Județeana de Pensii Prahova - Zero intarzieri! Fara dosare cu termen depașit de soluționare! Atat la noi inscrieri cat…

- Ministrul Muncii a anunțat recent ca toate cererile de șomaj tehnic vor fi verificate „la sange” pentru ca cei care au incercat sa obțina plați duble sa fie sancționați conform legii, scrie Avocatnet.ro. Firmele vizate de aceste sancțiuni sunt cele care au cerut și bani de la stat, și și-au chemat și…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru a anunțat ca se implica incazul romanilor plecați in strainatate. Violeta Alexandru i-a cerut omologuluidin Germania sa acorde atentia cuvenita conditiilor de munca pentru muncitoriiromani.„Am solicitat o discutie cu ministrul Muncii din Germaniapentru ca doresc sa…

- Schema ptr șomaj tehnic in instituțiile publice - in analiza guvernului Foto: Departamentul pentru Situații de Urgența Guvernul a pregatit un proiect de act normativ care vizeaza șomajul tehnic pentru instituțiile publice. Angajații vor avea posibilitatea de a ramâne…