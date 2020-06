Stiri pe aceeasi tema

- Violonistul Alexandru Tomescu va concerta, pe 4 iulie, in Piata Unirii din Cluj-Napoca, cu vioara Stradivarius Elder-Voicu. "Sambata, 4 iulie, in Piata Unirii din Cluj-Napoca, in cadrul evenimentului /FORM Your Days va urca pe scena Alexandru Tomescu, cel mai cunoscut violonist roman contemporan, artistul…

- Mai mulți bucatari au protestat in centrul Clujului pentru ca nu pot lucra de trei luni.Restaurantele s-au inchis din 15 martie și unii bucatari nu mai au venituri pentru a supraviețui. Ei s-au adunat in Piața Unirii, din Cluj-Napoca, și au cerut de urgența deschiderea restaurantelor.Aceștia au criticat…

- Circulația rutiera a fost ingreunata pe DN1 Cluj-Napoca - Oradea in urma unui accident rutier. Articolul Camion ieșit in afara drumului. Circulația a fost ingreunata apare prima data in Someșeanul.ro .

- În cursul zilei de marți, „singurele strazi private care au fost predate municipiului Cluj-Napoca” au intrat în reparații. Astfel, lucrarile se desfașoara pe strazile Nichita Stanescu și Gheorghe Bibescu, potrivit viceprimarului Dan Tarcea. „Trecerea terenurilor…

- O asistenta a fost ranita și transportata la spital, in Cluj-Napoca, in urma unui accident de circulație in care au fost implicate o ambulanța și un autoturism. Articolul VIDEO – Ambulanța lovita de un autoturism in centrul Clujului apare prima data in Someșeanul.ro .

- Politistii din Cluj-Napoca au deschis, joi, un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor dupa ce i-au prins in flagrant pe angajatii unui restaurant din centrul municipiului in timp ce serveau clienti, in interiorul localului."Politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca,…

