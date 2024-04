Stiri pe aceeasi tema

- O casa din localitatea Gilau a luat foc noaptea trecuta. Incendiul de amploare a distrus in buna parte locuința dar și mai multe anexe. Doi cai au murit in incendiu. Pompierii din cadrul Garzii Gilau, Punctul de Lucru Florești, respectiv Detașamentele 1 și 2 Cluj-Napoca au intervenit in cursul nopții…

- Mai multe imbolie dintr-o gospodarie din Gilau au luat foc azi-noapte in jurul orei 0:30. Pompierii din cadrul Garzii Gilau, Punctul de Lucru Florești, respectiv Detașamentele 1 și 2 Cluj-Napoca au intervenit in cursul nopții trecute pentru stingerea flacarilor care au cuprins o casa de locuit, un grajd…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut intre localitațile Vlaha și Luna de Sus. Din primele date, in accident au fost implicate 3 autoturisme, insa din fericire nu au existat victime incarcerate. Patru persoane sunt evaluate de catre…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit sambata la un accident rutier petrecut intre localitațile Vlaha și Luna de Sus. La fața locului au intervenit pompierii de la Punctul de Lucru Florești cu o autospeciala cu modul de descarcerare. Partea medicala a fost asigurata de catre…

- Pompierii de la Detașamentul Turda au fost solicitați la un incendiu de vegetație amplu, pe raza localitații Moara de Padure, comuna Baișoara. Astfel, la fața locului s-au aflat echipajele de la Baișoara și Turda, iar in sprijin s-a deplasat și o autospeciala de la Punctul de Lucru Florești. Pompierii…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit noaptea trecuta la un accident rutier petrecut pe strada Avram Iancu din comuna Florești. In accident au fost implicate doua autoturisme, și un autobuz, acesta fiind implicat doar parțial. Trei adulți și un minor au primit ingrijiri medicale…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit noaptea trecuta pentru a stinge un incendiu care a afectat o casa de locuit situata pe strada Someș din comuna Apahida. Apelul de urgența a venit la ora 23:16, astfel ca au fost trimise de urgența doua autospeciale cu apa și spuma, autoscara…