Judecatoria Sectorului 2 a decis ca fostul director al SRTv Alexandru Sassu si fostul ministru al Agriculturii Decebal Traian Remes sa ii plateasca europarlamentarului Monica Macovei daune morale de 6.000 de euro. "Admite in parte cererea de chemare in judecata. Obliga paratul Sassu Alexandru la plata catre reclamanta a sumei de 4.000 euro, in echivalent in lei la data platii, cu titlu de daune morale. Obliga paratul Remes Decebal Traian plata catre reclamanta a sumei de 2.000 euro, in echivalent in lei la data platii, cu titlu de daune morale. Respinge capatul de cerere avand ca obiect obligarea…