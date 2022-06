Stiri pe aceeasi tema

Clubul de fotbal FC U Craiova 1948 l-a instalat, joi, in functia de antrenor principal pe Marius Croitoru, tehnician care in ultimii trei ani a condus formatia FC Botosani.

Sepsi OSK a perfectat un nou transfer, cel al mijlocasului Cosmin Matei, care ultima oara a jucat la FC Dinamo.

Președintele rus Vladimir Putin a semnat o lege privind ratificarea unui acord cu Osetia de Sud privind soluționarea problemelor de dubla cetațenie, scrie sambata agenția de presa Interfax.

Președintele rus Vladimir Putin a cerut formarea unui grup de lucru interdepartamental pentru dezvoltarea de noi mecanisme in domeniul reglementarii valutare și al așezarilor internaționale, relateaza Interfax. Ordinul a fost semnat de președintele rus pe 9 mai.

Transferul atacantului Erling Haaland de la Borussia Dortmund la Manchester City ar putea fi anuntat in aceasta saptamana, informeaza BBC.

Președintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea legii privind reglementarea activitații prestatorului casnic. Legea prevede ca persoanele care desfașoara activitați casnice ocazionale sa fie remunerate exclusiv in tichete, care in prezent au o valoare de 15 lei.

Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, nu a dorit sa vorbeasca despre posibilul transfer al lui Erling Haaland, atacantul Borussiei Dortmund, si a asigurat ca in acest moment are "alte lucruri in minte", transmite EFE.

Romania este primul stat membru al UE care a semnat planul operațional de sprijin cu Agenția pentru Azil a Uniunii, care va ajuta țara noastra la gestionarea fluxului de refugiați, a anunțat ministrul de Interne Lucian Bode, anunța Mediafax.