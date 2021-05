Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila a citit luni, în plenul Camerei Deputatilor, la "Ora Guvernului", fragmente din raportul Comisiei privind diferentele de raportare a deceselor la persoane cu COVID-19. PSD a cerut prin vocea, deputatului Alexandru Rafila ca institutiile publice abilitate…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila a declarat luni, la dezbaterile din plen generate de diferențele de raportari constatate intre numarul de decese COVID-19, „Gestionarea cu succes a pandemiei Covid depinde in increderea populatiei in personalul medical si in autoritatile publice. Daca este evidenta…

- Perchezitii pentru probarea unor fapte de coruptie in legatura cu infractiuni la regimul silvic. Astazi, 13 mai 2021, politisti anticoruptie din cadrul Directiei Generale Anticoruptie ndash; Serviciul Judetean Anticoruptie Neamt, cu sprijinul altor sapte servicii judetene anticoruptie, sub coordonarea…

- Meteorologii anunța scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri din bazinele hidrografice mentionate, cu posibile depasiri ale COTELOR DE ATENTIE. BAZINELE HIDROGRAFICE AFECTATE:…

- Constat cu indignare ca mulți dintre semenii noștri considera regulile și regulamentele drept niște jaloane, niște mici obstacole pe care le pot fenta cu ușurința. Iar asta se intampla din ce in ce mai des in ce privește parcarile publice, mulți alegand sa „trișeze” sistemul. Ieri seara, pe strada Vasile…

- Fostul șef al Colegiului Medicilor Vasile Astarastoae comenteaza mutarea pacienților de la Spitalul Foișor și transformarea unitații medicale in unitate COVID-19. Acesta spune ca decizia nu este deloc una inspirata și ca viețile pacienților sunt puse in pericol din cauza ca medicii de acolo nu au…

- Rancea – suspecta ca ar fi la conducerea unui grup infracțional organizat Au inceput audierile la DIICOT Iași dupa descinderile de la Opera. 14 angajați ai instuției culturale ieșene, intre care și managerul Beatrice Rancea, raspund la intrebarile procurorilor. Procurorii suspecteaza ca Beatrice Rancea,…

- Procurorul-sef al DNA, Crin Bologa, a declarat joi ca, in anul 2020, la nivelul Directiei Nationale Anticoruptie au fost inregistrate 105 dosare cu privire la infractiuni legate de pandemia de COVID-19. "Ca specific al prezentarii activitatii noastre in 2020 sunt cauzele in legatura cu pandemia de COVID-19.…