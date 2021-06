Medicul Alexandru Rafila avertizeaza ca in toamna, cifrele cu privire la criza COVID-19 nu vor mai arata la fel de bine precum cele din prezent. Deputatul PSD spune ca in toamna, Romania ar putea inregistra mai multe infectari și decese. „Deci, probabil ca o creștere a interesului pentru vaccinare va fi in lunile septembrie și octombrie, daca in acea perioada se va inregistra un numar mai mare de cazuri, un așa-zis val al patrulea, sigur, nu de o amplitudine și cu consecințe ca la ultimul, dar, parerea mea este ca in toamna, mai ales daca tulpina indiana va deveni dominanta in Romania și la noi…