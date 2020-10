Stiri pe aceeasi tema

- Surse politice au declarat pentru Republica.ro ca medicul Alexandru Rafila va figura primul pe lista pentru alegerile parlamentare la Camera Deputaților, din partea Partidului Social Democrat (PSD), pe lista din București, au declarat surse politice, pentru Republica.ro. Contactat telefonic, Alexandru…

- Surpriza totala pentru alegatori! Alexandru Rafila ar deschide lista Partidului Social Democrat la alegerile parlamentare. Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații ar intra in cursa ravnita, dupa refuzul catre ProRomania in cadrul alegerilor pentru Primaria Capitalei. Alexandru Rafila…

- Șeful Institutului National de Boli Infectioase „Matei Bals” din Bucuresti, Alexandru Rafila, s-a aratat preocupat de situația din spitale și, mai ales, din secțiile de terapie intensiva, dupa ce Romania a raportat, sambata, un nou record de noi infectari cu coronavirus, noteaza Digi 24.Reprezentantul…

- Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, crede ca numarul mare de cazuri de coronavirus inregistrat in ultimele zile e cauzat de redeschiderea scolilor, intrucat suntem la 10-12 zile de la inceperea anului scolar. ”Ramane sa vedem daca in zilele urmatoare ne stabilizam…

- Reprezentantul Romaniei in Organizația Mondiala a Sanatații, Alexandru Rafila, face un anunț crucial despre evoluția pandemiei de coronavirus in țara noastra. In opinia profesorului Alexandru Rafila, Romania a intrat in valul doi al pandemiei de coronavirus. „Toate țarile din UE se afla pe un trend…

- "Domnul profesor Rafila mi-a spus ca in acest moment considera ca i-ar fi imposibil sa se angreneze intr-un proiect concret politic pentru ca domnia sa considera ca nu ar trebui sa fie alegeri in luna septembrie, sa este mult prea periculos pentru sanatatea publica" a declarat duminica Victor Ponta.…

- Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii a explicat ca oferta de a candida la Primaria Capitalei i-a fost facuta inainte de a pleca in vacanta si a cerut un ragaz sa reflecteze asupra ei, pentru ca este o propunere "pe care trebuie sa o digeri", conform Digi24. Alexandru…