- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila (PSD), crede ca masca neagra purtata de ministrul Apararii, Vasile Dincu (PSD), duminica, la Constanta, in cadrul ceremoniei de sosire din misiune a unei nave militare, este una textila. Incepand de sambata, romanii nu mai au voie sa poarte maști textile, ci…

- Ceremonie organizata cu prilejul intoarcerii din misiune a puitorului de mine si plase "Viceamiral Constantin Balescu" 274 . Ministrul apararii nationale, Vasile Dincu, si seful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, vor participa duminica, 09 ianuarie, incepand cu ora 11.00, in portul…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, discuta, marți, online cu reprezentanții direcțiilor de sanatate și ai spitalelor, subliniind ca este nevoie de certificatul verde. Aceasta intalnire are loc, marți, cand in țara noastra s-a inregistrat o dublare, fața de ziua precedenta, a numarului de cazuri…

- Maștile FFP 2 ar putea deveni obligatorii in Romania, iar Guvernul ia in calcul șomajul tehnic. Sunt noile masuri la care se gandesc guvernanții dupa ce rata de infectare cu SARS-CoV-2 a crescut in toata țara, transmite Antena 3. Ministrul Sanatații avertizeaza ca am putea avea pana la 80.000…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, luni seara, ca ar fi trebuit sa existe un instrument care sa isi poata face efectul atunci cand se inregistreaza o crestere a numarului de cazuri de infectare cu coronavirus. ”Cu cat intarzie adoptarea unui astfel de document, certificat electronic COVID,…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a atras atenția ca testarea Covid-19 la medicul de familie nu trebuie facuta de ”oricine”, ”așa, pur și simplu”. Medicul a atras atenția ca aceasta operațiune poate fi realizata doar de catre persoanele care au simptome de infectare cu Covid-19 sau de catre contacții…

- Miercuri are loc o ședința CNSU in care ar urma sa se discute despre relaxarea restricțiilor in perioada sarbatorilor de iarna. Potrivit unor surse citate de news.ro, de Revelion petrecerile ar putea fi permise. De asemenea, magazinele vor ramane deschise pana la ora 23.00, fata de 21.00 cum este in…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat ca se intelege institutional cu seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat si ca “incercam sa ne vedem fiecare de treaba lui”. Rafila a fost intrebat, duminica, la Antena 3, daca se intelege foarte bine cu Raed Arafat. “Ma inteleg institutional,…