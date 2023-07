Stiri pe aceeasi tema

- Nenorocirile din spitale continua. Un incendiu a izbucnit marți seara la Spitalul de copii „Nicolae Robanescu” din capitala dupa ce un generator a explodat. Incendiul s-a manifestat cu flacara violenta si degajari de fum. 110 copii au fost evacuati din unitatea medicala. Focul izbucnit marti seara s-a…

- UPDATE 11:20 - Incendiul a fost lichidat. Pagubele sunt materiale. Transformatorul la care s-a produs incendiul și doua mașini aflate in apropierea acestuia s-au facut scrum. E-Distribuție Muntenia , compania furnizoare de electricitate care alimenta locul de unde a pornit explozia, a transmis un comunicat: „Incidentul…

- Un incendiu puternic a izbucnit la Spitalul de Recuperare pentru Copii dr. Nicolae Robanescu din București. 110 copii au fost evacuați. Cei mai mulți dintre ei au probleme de neuromotorii. Tot personalul medical a fost evacuat.

- Un incendiu puternic a izbucnit in spatele centrului de copii Nicolae Robanescu din București. Totul ar fi pornit de la un transformator care ar fi explodat, iar flacarile s-au extins și la doua mașini care erau parcate in zona.

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a susținut, luni, o conferința de presa privind activitatea Ministerului Sanatații in legatura cu persoanele și pacienții internați in centrele pentru persoane varstnice. „Lucrurile in momentul de fața la nivel medical sunt sub control”, a dat asigurari ministrul…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat ca „lucrurile s-au stins” privind o eventuala candidatura a sa la prezidențiale. Totodata a reafirmat ca acest lucru nu reprezinta „nu proiect de viata”.

- Ești iubitor de animale? Ai și tu la randul tau animale de a caror bunastare te ingrijești consecvent și te bulverseaza lipsa de empatie a altora fața de aceste fapturi? Da, sunt draguțe și-ți asigura confortul emoțional necesar in momentele in care ai nevoie de puțina susținere. Cu toate astea, uneori…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, intrebat despre o viitoare greva generala in sistemul de Sanatate, a spus ca „intotdeauna exista o posibilitate”, dar a subliniat ca sapte dintre revendicarrile acestora au facut obiectul „unui agreement” si sunt realizabile in perioada imediat urmatoare. Sindicaliștii…