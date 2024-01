Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, luni seara, ca au fost finalizate noi memorandumuri pentru deblocarea posturilor din sistem si a adaugat ca spera ca in cel mai scurt timp Guvernul sa le aprobe, incat pana la sfarsitul lunii februarie acestea sa poata sa fie ocupate. “Am finalizat atat noi, cat si Ministerul Dezvoltarii, care are responsabilitatea spitalelor care tin de autoritatile locale, noi avem responsabilitatea spitalelor care sunt subordonate Ministerului Sanatatii. Am finalizat noi memorandumuri pentru deblocarea posturilor. Maine le vom discuta la sediul Ministerului…