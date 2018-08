Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Bancar (CSALB), institutie care pune la dispozitia romanilor infrastructura necesara solutionarii amiabile a neintelegerilor cu banci si IFN-uri, lanseaza o aplicatie online prin care consumatorii pot transmite solicitarile de conciliere sau…

- Numarul romanilor care și-au rezolvat litigiile pe care le aveau cu instituțiile financiar-bancare prin intermediul Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Bancar (CSALB) a crescut de peste 12 ori in primele șase luni ale anului, la 188, ceea ce indica un interes tot mai mare al…

- Consumatorii care au neintelegeri cu o banca sau un IFN le pot rezolva gratuit, rapid si simplu, in afara instantelor, cu ajutorul Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Bancar (CSALB), o entitate europeana, non-profit si...

- Cele mai frecvente solicitari returnarea comisionului de administrare, a comisionului de monitorizare ori a altor categorii de comisioane care - in perceptia consumatorilor - au fost retinute in mod nejustificat; rescadentarea creditului; diminuarea ratei lunare, in situatiile in care consumatorul…