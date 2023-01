Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul echipei Gaziantep FK, Alexandru Maxim, a inscris golul egalizator la meciul de pe teren propriu cu Basaksehir, scor 1-1, disputat joi, in etapa a 17-a a campionatului Turciei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Gaziantep - Besiktas, meci contand pentru etapa a 15-a din campionatul Turciei, este programat, duminica, 25 decembrie, de la ora 15:00, pe Kalyon Arena, si va fi transmis in direct de Prima Sport 1.

- Alexandru Maxim isi contiua evolutia de vis pentru Gaziantep! Internationalul roman a marcat un gol si a contribuit cu pasa decisiva la o alta reusita a colegilor sai, intr-un meci din Cupa Turciei. Alexandru Maxim are un sezon de exceptie la Gaziantep. Mijlocasul de 32 de ani a ajuns la 4 goluri marcate…

- Aproximativ 19 tancuri petroliere asteptau sa traverseze apele turcesti luni, potrivit articolului care citeaza brokerii de nave, comerciantii de petrol si serviciile de urmarire prin satelit. Traficul de nave petroliere s-a blocat, luni, in largul Turciei, in prima zi a plafonului de pret impus de…

- Turcia a lansat operațiunea Claw Sword. In urma cu scurt timp a fost bombardat nordul Siriei și al Irakului, la doar cateva zile dupa atacul revendicat de kurzi pe teritoriul Turciei. Ministerul Apararii al Turciei a anuntat, duminica, ca a lansat operatiunea aeriana ‘Claw Sword’, care a vizat zone…

- Nelu Tataru, fost ministru al Sanatații a dezvaluit, luni seara, la un post de televiziune, lucruri din perioada pandemiei. Dezvaluirile lui Nelu Tataru „au acoperit” și grupurile de interese pe partea medicala. Tataru a declarat ca nu a avut parte de cereri de afaceri de la terțe parți pentru ca nu…

- Consecințele prescripției raspunderii penale se rasfrang asupra a 557 de dosare penale, prejudiciul insumat al acestora ajungand la 1,2 miliarde de euro, se arata intr-un raport al Direcției Naționale Anticorupție. Situatia estimativa a DNA arata ca valoarea totala a mitei si a traficului de influenta…

- Internaționalul roman Denis Dragus a marcat duminica un gol in meciul caștigat de Standard Liege cu Royal Antwerp, scor 3-0, pe teren propriu, din etapa a 12-a a Jupiler Pro League. William Balikwisha a deschis scorul in minutul 2, apoi atacantul roman Denis Dragus a marcat cu un sut la vinclu, in minutul…