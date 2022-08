Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Rapid Bucuresti a anuntat marti imprumutul fotbalistului Alexandru Matan, de la gruparea americana Columbus Crew. Imprumutul mijlocasului Alexandru Matan (22 de ani) la Rapid va expira in ziua de 31 decembrie 2022, dar clubul bucurestean are optiune de transfer permanent la finalul acestei perioade.…

- Piata din Romania este invadata de pungi de plastic biodegradabil false, care se transforma in microplastic, un praf care ajunge apoi in organismul oamenilor, a afirmat, miercuri, Constantin Oprean, presedintele Asociatiei Patronale a Producatorilor de Mase Plastice (ASPAPLAST). „Plasticul trebuie reutilizat…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a precizat ca a vorbit luni dimineata cu premierul Nicolae Ciuca „despre problemele urgente pe care le are Romania”. „Astazi, de dimineata, am stat de vorba cu domnul prim-ministru, dar e un lucru normal. Vorbim in fiecare zi”, a declarat Ciolacu la sediul central al…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca ar fi o greseala eliminarea scutirilor din industria IT, adaugand ca in Romania munca „este impozitata mult prea mult” fata de impozitarea capitalului. „Eu cred ca ar fi o greseala sa eliminam scutirile (din industria IT – n.r.), dar plecam de la…

- Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, si-a anuntat, sambata, candidatura la conducerea formatiunii, afirmand ca livreaza rezultate concrete, „nu bla-bla steril”, iar partidul are nevoie de organizare si „o mana hotarata pe volan”. „Astazi mi-am lansat oficial candidatura pentru presedintia USR.…

