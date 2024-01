Stiri pe aceeasi tema

- El se pregatește de nunta, și-a ales chiar și nașii, insa fosta il vrea inapoi. Viorel Bogațeanu face declarații exclusive pentru Spynes.ro, despre marele eveniment. Dar, vorvește și despre semnalele pe care le primește de la femeia de care a divorțat de curand.

- Bianca Iordache este insarcinata in 16 saptamani. Bruneta a vorbit in exclusivitate pentru Spynews.ro despre cea mai frumoasa perioada din viața ei, dar și despre tatal copilului sau. De ce iși va crește bebelușul singura.

- Dupa ce a fost mai mult moarta decat vie, batuta cu bestialitate de catre soțul ei, Dana Roba e in continuare amenințata de catre barbatul care a vrut sa o ucida. Vedeta face declarații exclusive pentru Spynews.ro despre ceea ce ii transmite Daniel Balaciu din inchisoare. Mai mult de atat, vedeta ne…

- Alexia Eram și Mario Fresh sunt impreuna de șapte ani, iar cei doi formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri de la noi. In exclusivitate pentru Spynews.ro, concurenta de la America Express ne vorbește despre nunta cu artistul, dar ne spune și de la ce ajung cel mai des sa se certe. Care sunt motivele…

- Cu toate ca e o fire foarte excentrica și face ce face și mereu e in centrul atenției, Bia Khalifa se gandește mult și la ziua in care va deveni mireasa. Cum multe femei viseaza la nunta și și-o imagineaza, nici ”Regina Only Fans-ului” nu e mai prejos. Ne-a spus cum vede ea ziua in care se casatorește…

- In urma cu un an, in apropierea Craciunului, Anda Adam și Jospeh Mohaci s-au casatorit civil, insa nu au reușit pana acum sa faca și cununia religioasa, dar și petrecerea de nunta, fara doar și poate, anul 2024 va fi anul in care aceste evenimente vor avea loc. In exclusivitate pentru Spynews.ro, cei…

- Razvan Simion și Daliana Raducan au inceput pregatirile pentru nunta lor, care va avea loc anul urmator. Prezentatorul și viitoarea soție au inceput cu lista invitaților, care se marește pe zi ce trece.Dupa mai bine de trei ani de relație, Razvan Simion se casatorește cu Daliana Raducan. Marele eveniment…