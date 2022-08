Stiri pe aceeasi tema

- Zi mare pentru Adriana Bahmuțeanu! Astazi, bruneta s-a logodit cu noul ei partener de viața, barbatul care o face fericita in fiecare zi, George. Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, va prezinta imagini in exclusivitate de la marele eveniment. Luna aceasta, bruneta a fost surprinsa…

- A fost o zi mare ieri pentru Cristina Cioran și iubitul ei, Alexandru Dobrescu. Cei doi și-au sarbatorit fiica, pe micuța Ema, cea care a implinit un an de la naștere. Cei doi i-au rupt turta micuței și au povestit și ce ales fetița de pe tavița.

- La nici doua luni de cand și-au botezat fetița, Cristina Cioran și tatal micuței, Alexandru Dobrescu, au sarbatorit-o ieri pe Ema, cu ocazia zilei de naștere. Aceasta a implinit un an, iar cu acest prilej parinții i-au organizat o mica petrecere, in care nașii i-au rupt turta. Micuța a ales de pe tavița…

- Cristina Cioran, in varsta de 44 de ani și Alex Dobrescu, in varsta de 37 de ani, au devenit parinți in urma cu un an, cand Ema s-a nascut prematur. Actrița și partenerul ei de viața au acordat un interviu pentru okmagazine.ro , in cadrul caruia au vorbit despre povestea lor de iubire. Acestia au dezvaluit…

- Anamaria Ferentz a petrecut vacanța alaturi de parinții ei, insa iubitul ei american nu i-a fost alaturi. De altfel, barbatul nu s-a intalnit pana acum, cu familia artistei. Interpreta a explicat de ce iubitul nu i-a fost aproape. „Iubitul meu nu a putut sa vina in vacanța pentru ca are copii. Copiii…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Laura Giurcanu a fost inșelata de catre iubitul ei, care a cerut-o și in casatorie de asemenea. Ei bine, deși și-au spus "adio", se pare ca desparțirea nu a ținut prea mult in cazul lor, astfel ca recent au fost surprinși impreuna pe strazile din Capitala…

- Astazi e o zi mare pentru Nicole Cherry și iubitul ei, Florin Popa. Cei doi și-au botezat fetița, pe micuța Anastasia, dar vor face și cununia civila. Va prezentam imagini exclusive din biserica, acolo unde fetița de cinci luni a cantareței a fost botezata.

- Nicoleta Nuca a demonstrat ca nu se uita la bani, dar și faptul ca nu le duce deloc grija! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost recent pe "urmele" ei. Iata unde au surprins-o alaturi de iubitul ei, dar și ce achiziții valoroase facea in plina zi!