- La jumatatea lunii septembrie se anunța divorțul anului in lumea maneliștilor. Celebrul manelist Nicolae Guța lua decizia de a divorța de Cristina, ultima sa soție. Tensiunile dintre cei doi și certurile au dus, inevitabil, la acest deznodamant. Noile informații vin ca un cadou de Craciun pentru viitoare…

- Alexandru Arșinel este unul dintre cei mai iubiți actori din Romania. Din pacate, moartea prietenei alaturi de care urca pe scena, Stela Popescu, dar și accidentarea soției i-a schimbat total viața. Odata cu venirea pandemiei, actorul nu a mai urcat pe scena in fața publicului, iar acum s-a mutat in…

- Alexandru Arsinel, acum in varsta de 81 de ani, era candva o vedeta nelipsita de pe micile ecrane in perioada sarbatorilor de iarna. Celebrul actor, retras acum in casa sa de la Sinaia, vorbeste intr-un interviu pentru Click despre cum isi petrece Craciunul anul acesta, in conditiile impuse de pandemia…

- N. D. Avand in vedere ca, la sfarșit de an, castelele Peleș și Pelișor reprezinta un punct de atracție pentru turiștii care vin la Sinaia, s-a anunțat și perioada in care acestea pot fi vizitate pe perioada Sarbatorilor de Iarna. Astfel, astazi, Muzeul Național Peleș este deschis in intervalul orar…

- REȘIȚA – Promite primarul Nelu Popa, vorbind despre iluminatul festiv si surprizele pregatite resitenilor. Edilul ne-a spus ca au fost pusi brazii in Centrul Civic si in Piata Tricolorului, a inceput amenajarea, iar iluminatul festiv va fi pornit in seara de 6 decembrie! „Am mai achizitionat, prin intermediul…

- Prințul William și familia lui nu vor putea fi prezenți anul acesta la masa de Craciun organizata de regina Elisabeta a II-a , din cauza riscului infectarii cu coronavirus. Din cauza varstei inaintate a reginei, in varsta de 94 de ani, și a ducelui de Edinburgh, in varsta de 99 de ani, cei trei nepoți…

- Celebrul actor sovietic de origine armeana Armen Djigarhanean, cunoscut din filme ca „Teheran 83" si „Locul intalnirii nu poate fi schimbat", a murit vineri noapte la varsta de 85 de ani, a anuntat Teatrul Dramatic din Moscova pe care l-a condus reputatul artist, relateaza EFE.

- Problemele par sa nu se mai termine pentru Alexandru Arșinel, in varsta de 81 de ani. Celebrul actor a fost internat de urgența in spital. Marele actor de la Teatrul de Revista „Constantin Tanase” s-a internat de urgența in spital. Acesta a suferit o interventie chirurgicala la ochi, din cauza problemelor…