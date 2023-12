Alexandra Ungureanu, după despărțirea de Dj Gojira: „Viața mea, cumva, pare foarte dezordonată” Alexandra Ungureanu și Dj Gorira au format un cuplu pana de curand. Relația lor nu a rezistat prea mult, insa artista de 41 de ani profita din plin de fiecare moment, așa ca a mai dat o șansa iubirii. Interpreta nu mai este singura și recunoaște ca este foarte fericita.Alexandra Ungureanu are o perioada destul de aglomerata, luna decembrie fiind una plina de spectacole. Artista a recunoscut in cadrul unui interviu ca iubește din nou și a dat detalii despre viața ei amoroasa.„Nu sunt singura. Știrile cumva se repeta. Pentu ca viața se repeta pentru cei care nu s-au așezat. Se intampla, lucrurile… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

