Alexander Zverev nu va participa la turneul de la Wimbledon

Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul german Alexander Zverev a anuntat ca a suferit o ruptura de ligamente la glezna dreapta in cursul meciului cu spaniolul Rafael Nadal, din semifinalele turneului de Mare Slem de la Roland Garros, desfasurat vineri, informeaza EFE, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Elvetianul Roger Federer, la masculin, si americanca Serena Williams, la feminin, nu vor participa la editia din acest an a turneului de tenis de la Wimbledon, cei doi nefigurand pe lista jucatorilor inscrisi pentru competitia de Mare Slem pe iarba, programata intre 27 iunie si 10 iulie la Londra,…

- Tenismanul britanic Andy Murray, fost numar unu mondial si dublu campion la Wimbledon, a afirmat ca decizia ATP si WTA de a nu acorda puncte la turneul de Mare Slem pe iarba de la Londra nu a fost "o miscare grozava", informeaza Reuters, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Tenismanul rus Daniil Medvedev, numarul doi mondial, a fost eliminat luni seara in optimile de finala ale turneului de Mare Slem de la Roland Garros, inclinandu-se fara drept de apel in trei seturi, 6-2, 6-3, 6-2, in fata croatului Marin Cilic, dupa o ora si 45 de minute de joc, scrie AGERPRES. Fii…

- Tenismanul norvegian Casper Ruud, locul 8 mondial, l-a dominat pe polonezul Hubert Hurkacz (13 ATP), 6-2, 6-3, 3-6, 6-3, luni la Roland Garros, si s-a calificat pentru prima oara in cariera sa in sferturile de finala ale unui turneu de Mare Slem, transmite AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- Turneul de tenis de la Wimbledon va exclude apelativele "Miss" (Domnisoara) si "Mrs" (Doamna) din lista castigatoarelor, in incercarea de a moderniza competitia de Mare Slem pe iarba din capitala britanica, anunta cotidianul The Times, citat de Reuters și Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Jucatorul francez de tenis Gael Monfils (22 ATP) a anuntat luni ca nu va participa la turneul de Mare Slem de la Roland Garros din cauza unei probleme la calcaiul drept care il impiedica sa se deplaseze pe teren, scrie AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Tenismanul italian Matteo Berrettini, numarul 8 mondial, a declarat forfait pentru turneul de Mare Slem de la Roland Garros, programat in perioada 22 mai - 5 iunie, dupa ce a renuntat deja la primele competitii pe zgura din acest sezon, in urma unei interventii chirurgicale la mana dreapta, informeaza…