Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce tot mai mulți artiști au intervenit și au fost revoltați ca Gheboasa a fost amendat și blamat pentru concertul de la UNTOLD, a venit randul lui Alex Velea sa iși spuna opinia. Artistul crede ca se incearca tot mai mult cenzurarea muzicii și ca Gheboasa a fost sancționat pe nedrept.

- In urma spectacolului creat de Gheboasa pe scena festivalului UNTOLD 2023, mai multe persoane s-au aratat indignate de versurile cantate de artistul iubit de milioane de adolescenți. Ei bine, in urma discuțiilor, renumitul cantareț de trapp a fost amendat de Jandarmeria din Cluj cu 1.000 de lei. Așadar,…

- Continue reading Gheboasa se apara dupa prestația de la UNTOLD: „Versurile le-am scris fiind un copil, nu sunt cele mai bune. Am vrut sa fug de foame, nu ma intereseaza ca ma judeca lumea!” at Info real.

- Delia Matache obișnuiește de fiecare data sa poarte ținute spectaculoase și sa fie in centrul atenției. Vedeta a marturisit motivul pentru care a ales sa poarte o astfel de ținuta la 35 de grade, la festivalul din Cluj.Diva și-a obișnuit fanii cu ținutele ei spectaculoase, insa a fost criticata pentru…

- Pentru a treia zi consecutiv, cea de a 8 a editie a festivalului UNTOLD a fost una memorabila, traita cu o bucurie uriasa de cei peste 110.000 de fani din toata lumea care au celebrat alaturi de artistii preferati, muzica si bucuria de a fi impreuna cu prietenii. UNTOLD e o lume care se deschide pentru…

- Dupa ce doi dintre invitații principali ai festivalului SAGA, care a avut loc intre 23-25 iunie la Romaero, nu au putut ajunge la București din motive de sanatate, participanții evenimentului iși exprima nemulțumirea fața de organizatori, acuzandu-i ca nu au informat in prealabil și au continuat sa…

- Miercuri, 14 iunie , la ora 14.00 , fanii UNTOLD vor avea din nou sansa sa achizitioneze bilete de o zi la festival. Cei care selecteaza optiunea Day Ticket isi vor putea alege ziua in care sa bucure de cea mai frumoasa experienta de festival, alaturi de artistii preferati si sa si creeze mii de amintiri."In…

- Opt artisti romani redefinesc lumea in care traim prin expozitia Metaphors Are to Thought What Waves Are to Sea din cadrul Romanian Creative Week 2023. Opt generatii diferite de artisti s-au reunit pentru a oferi un spectacol de pictura, sculptura, desen, grafica, video sau fotografie la Palatul Culturii…