- Invitata la "Neatza cu Razvan și Dani", Lidia Buble a lansat clipul melodiei "Sub apa". Piesa precede albumul pe care Lidia Buble il va lansa, in toamna acestui an, mult asteptat si dorit de artista.

- Irina Flow, descrisa in 2011, in cadrul unui cunoscut show de talente, ca fiind o “adolescenta incredibila”, a devenit astazi o artista in toata regula și lanseaza primul single din cariera – “Tonight. “Sunt extrem de bucuroasa și mandra ca am lansat primul meu single. Am mare incredere in piesa, in…

- Mark Azekko lanseaza primul single din cariera – “Insane”, featuring Misha Miller, disponibil de astazi pe toate platformele digitale de streaming. Piesa “Insane”, compusa in studiourile DeMoga Music de catre Mark Azekko, Marius Moga si Eneli, este o productie EDM cu influente pop, ce vorbeste despre…

- Trupa Holograf a lansat o varianta noua a piesei „Da-mi iubirea ta”. „I Need Your Love” este o colaborare cu Ethan Fay, un cunoscut muzician din Los Angeles. Piesa a fost nominalizata la doua categorii in cadrul concursului „International Songwriting Competition” din SUA, din juriul caruia fac parte…

- Dupa ce a colaborat cu artisti precum What’s UP, Connect-R, Ruby, Andra, si a lansat anul trecut primul album, “Adevarul”, Shift revine cu o noua piesa insotita de videoclip, “Minciuna”. Single-ul se regaseste pe urmatorul material discografic al artistului si este primul lansat din seria ce urmeaza.…

- Trupa timisoreana The Different Class a lansat single-ul „Heat“, piesa care va fi inclusa in urmatorul E.P. al formatiei alcatuite din Cris Paul (voce/chitara), Seian Scorobete (bas) și Julia Kocis (tobe). Single-ul a fost difuzat in premiera in emisiunea „Imi place sa LogOut cu Bogdan Șerban”, pe Radio…

- IRIS a lansat videoclipul celui mai nou single, Poți spune orice, primul material inregistrat in noua formula a trupei. Noua piesa este o adevarata declarație de forța, dar și de sincronizare perfecta, single-ul fiind inregistrat cu doua seturi de tobe. Tata și fiu, Nelu și Cristi Dumitrescu, asigura…