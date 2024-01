Stiri pe aceeasi tema

- Will Armex lanseaza “You Are Beautiful” și o dedica soției sale. Aceasta compoziție melodica cu siguranța nu va va lasa indiferenți, mai ales in timpul sezonului sarbatorilor. Videoclipul include imagini private pe care Will le-a inregistrat singur cu telefonul sau. Atmosfera calda și dragostea autentica…

- Vlad Nicolici: ”Eu am plecat de la Vocea Romaniei cu sentimentul ca publicul care ma asculta pe mine este un public care gandește” Dupa experiența participarii la ”Vocea Romaniei”, Vlad Nicolici, cunoscut publicului bacauan și ca actor al Teatrului Municipal ”Bacovia”, a inițiat un nou…

- VUNK incheie anul 2023 cu piesa „Numar pana la 3”, melodie care deschide drumul catre urmatorul album al trupei și catre aniversarea de anul viitor. „Cantecul asta e unul dintre primele scrise pentru albumul pe care urmeaza sa-l lansam in 2-3 luni. Conteaza mai puțin ce m-a facut sa-l scriu și mai…

- Sfarșitul lui 2023 vine cu muzica proaspata și promisiunea unui material muzical complex din partea EMEI. “Lyudi”, o piesa despre bucuria de a fi, a trai și de a canta, deschide seria lansarilor și ne face pofta de mai multa muzica. Extaz și liniște in același timp, urmeaz-o pe EMAA pentru a afla ce…

- ,,Singur acum”, cea mai noua piesa semnata Randi reprezinta o expresie a emoției și a vulnerabilitații umane. Piesa este o meditație asupra simțirilor și gandurilor pe care le experimentam atunci cand suntem singuri, subliniind faptul ca, in ciuda aparențelor, suntem inconjurați de oameni care simt…

- Alessiah lanseaza single-ul “Impreuna” care marcheaza doua premiere: prima ei colaborare cu un artist din zona urbana – Comann, dar și prima melodie cu versuri in limba romana. “Pe parcursul drumului meu, mereu spuneam ca momentul in care voi lansa o piesa in romana nu va exista. Mereu m-am putut exprima…

- Smiley lanseaza „OAMENI”, o piesa-manifest despre toți oamenii, dar mai ales despre FIECARE om in parte și despre rolul esențial care transforma pe ORICINE in CINEVA important, insemnat, demn de respect și apreciere. „Am scris o piesa despre oamenii din viața noastra pe care parca nu-i vedem, deși…

- In timp ce melodia „Mi Loca”, alaturi de Steve Ant, ocupa primele locuri in topurile muzicale și a fost trei saptamani la rand pe primul loc in topul celor mai cautate melodii din Romania, conform topului Shazam, Liviu Teodorescu a revenit cu un nou single solo – „Ma arunc”. Track-ul este compus integral…