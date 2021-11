Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea cu rol de reglementare pe piata medicamentelor din Statele Unite, a decis sa amane autorizarea pentru adolescenti a vaccinului anti-COVID-19 dezvoltat de Moderna, intrucat doreste sa analizeze mai bine riscurile de miocardita, a anuntat, duminica, compania americana, relateaza AFP. Agentia…

- Neințelegerile dintre Serghei Mizil (68 ani) și politicianul Madalin Voicu (69 ani) pare sa nu se fi terminat nici in prezent, dupa ce au renunțat la prietenia lor veche de cateva decenii. Vedeta tv nu are o parere buna nici despre clasa politica actuala, despre care spune ca „nu mai exista nici stanga,…

- Delegația PSD din Parlamentul European a solicitat o dezbatere prioritara, cu rezoluție, in cadrul sesiunii plenare din luna octombrie, in legatura cu creșterea prețurilor la energie, o problema majora existenta la nivelul Uniunii Europene. In Romania, creșterea tarifului la energie electrica a declanșat…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Cluj a decis joi, 16 septembrie, impunerea mai multor restrictii in municipiul Cluj-Napoca si in comunele Floresti, Sandulesti, Savadisla, in contextul in care rata de incidența COVID cumulata in ultimele 14 zile a trecut de 2 la mie, informeaza News.ro.…

- Noul depozit care a fost deschis, marti, langa Timisoara va deservi piete din Bosnia Hertegovina, Bulgaria, Croatia, Ungaria, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia, Slovenia, Moldova, Cehia, Romania si Slovacia, ceea ce il face cel mai mare depozit Diageo din Uniunea Europeana si cel mai mare din regiune.…

- CFR Calatori suplimenteaza cu vagoane trenurile spre Cluj-Napoca in aceste zile, pentru festivalul Untold. Compania a anunțat ca de ieri pana in 13 septembrie trenurile IR 346/1539, IR 1538, IR 1641,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Turneul feminin CEV EuroVolley 2021 se va desfașura in perioada 18 august - 4 septembrie 2021, Romania fiind una dintre cele patru țari gazda, alaturi de Serbia, Croația și Bulgaria. Meciurile din țara noastra vor avea loc in Cluj-Napoca, intre 18 si 25 august, informeaza Ministerul Tineretului si Sportului.…

- Prețurile pentru abonați sunt mai avantajoase decât achiziția cutiilor fara abonament. Abonamentul nu implica plata lunara sau costuri de abonare. În România, industria de cutii cu abonament este abia la început. Modelul de business pe baza de cutii cu…