- Incurcate mai sunt caile iubirii și imprevizibile uneori! Alex Bodi nu are o relație, nici cu Iulia Salagean, dar nici cu Ema Uta. Afaceristul a luat o decizie radicala in viața lui și a marturisit in exclusivitate la Antena Stars motivul pentru care nu iși mai dorește o relație. Declarații exclusive!

- Alex Bodi a rupt legatura definitiv cu Ema Uta, iar afaceristul s-a impacat cu mama fetiței lui, Iulia Salagean. Cei doi au petrecut noaptea impreuna la Sibiu, iar noi va prezentam detaliile care i-au dat de gol pe cei doi pe rețelele de socializare.

- Alex Bodi s-a impacat cu Iulia Salagean, dupa ce s-ar fi desparțit de Ema Uta? Unde au plecat cei doi impreuna. Ce i-a dat de gol ca s-au intalnit. Fosta soție a afaceristului s-a laudat pe o rețea de socializare cu un cadou de mii de euro.

- Alex Bodi se simte prin la mijloc intre fosta soție și actuala iubita dupa certurile din ultimele zile. Ema Uta i-a interzis afaceristului sa o mai vada pe mama fetiței lui. Ce spune el despre asta.

- Dupa ce ultimele zile au fost pline de tensiune pentru Iulia Salagean, fiind intr-o continua cearta cu Ema Uta, actuala iubita a lui Alex Bodi, astazi Iulia Salagean a surprins pe toata lumea. Blondina s-a afișat in brațele unui tanar, cei doi facand o poza intr-o ipostaza tandra. E barbatul noul iubit…

- Dupa ce și-au aruncat replici dure la Antena Stars, dar și in mediul online, Ema Uta pare ca vrea sa se retraga din intregul scandal cu Iulia Salagean. Make-up artistul a facut o serie de dezvaluiri pe Instagram, unde a lasat sa se ințeleaga ca fosta soție a lui Alex Bodi nu este la primul atac de acest…

- In urma scandalului cu Ema Uta, in care cele doua și-au aruncat in replici acide, Iulia Salagean, fosta soție a lui Alex Bodi a facut dezvaluiri neașteptate la Antena Stars despre trecutul Biancai Dragușanu cu afaceristul. Iata ce a declarat blondina!

- Scandalul dintre Ema Uta și Iulia Salagean continua! Cele doua femei din viața lui Alex Bodi și-au transmis replici acide in mediul online in urma declarațiilor pe care l-au facut in exclusivitate la Antena Stars. Iata cum au ieșit la atac cele doua pe rețelele de socializare!