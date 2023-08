Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia imensa produsa in Crevedia, in urma exploziilor de la stația GPL ilegala, i-a solidarizat pe colegii forțelor de ordine ranite, dar și pe oameni de rand, care au venit sa doneze sange in numar mare

- Doi oameni au murit și 58 au fost grav raniți in urma mai multor explozii care au avut loc, sambata seara, la o statie GPL aflata pe DN 1A, in localitatea Crevedia, judetul Dambovita. Duminica, din propria inițiativa, peste 20 de pompieri din cadrul ISU Cluj au donat sange pentru a veni in ajutorul…

- O serie de explozii puternice au zguduit sambata seara liniștea localitații Crevedia din județul Dambovița, lasand in urma scene devastatoare. Doi oameni și-au pierdut viața, iar alți 58 au suferit rani grave in cadrul evenimentului tragic care a avut loc la o stație GPL, de pe DN 1A. In urma cu puțin…

- O femeie care avea arsuri pe 99 la suta din suprafața corpului a murit in dimineața zilei de duminica, 27 august 2023. Decesul s-a produs in timp ce femeia era internata la un spital din București. Femeia suferise arsurile in timpul incendiului produs in comuna Crevedia (județul Dambovița), in seara…

- UPDATE 12:00 INFORMARE RANIȚI - SPITALUL CLINIC DE URGENȚA BUCUREȘTIBilanț actualizat, in urma raportului de garda și a evaluarilor permanente la patul pacienților: In Spitalul Clinic de Urgența București au ajuns 31 de pacienți (dintre care 5 intubați) ca urmare a exploziei care a avut loc la o statie…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a susținut o declarație in urma tragediei de la Crevedia. Acesa a precizat ca sistemul European de protecția civila a fost activate și, in cursul nopții, 4 raniți vor fi transferați in Italia și Belgia.

