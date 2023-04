Alex Bodi a recunoscut, mai in gluma, mai in serios, ca o cam "știe de frica" pe iubita lui. Dupa ce s-au desparțit și s-au impacat de mai multe ori, și dupa ce milionarul a facut eforturi pentru a o recaștiga in viața lui, iata ca acum afacerisul pare sa fie dispus sa faca in așa fel incat sa nu mai existe certuri și discuții. Iata in ce ipostaza s-a fotografiat.