- Alex Bodi și fosta iubita au format unul dintre cele mai mediatizate cupluri din showbiz-ul romanesc, insa conflictele pe care le-au avut și orgoliile ce s-au infiltrat in relația lor i-a adus pe cei doi in stadiul de a-și spune "adio". Insa, blondina și-a refacut rapid viața, astfel ca a fost surprinsa,…

- Vestea ca Alex Bodi și Ema Uta nu mai formeaza un cuplu nu este o noutate pentru nimeni. Insa, relația make-up artistului cu un barbat misterios este o veste bomba in showbiz-ul din Romania! Este vorba despre un adevarat patrulater amoros, caci fosta iubita al noului patener al Emei Uta il cunoaște…

- Cristina Neagu a decis sa se retraga de la echipa naționala a Romaniei, dupa ratarea prezenței in sferturile de finala la Campionatul Mondial de handbal feminin, iar reacțiile nu au intarziat sa apara.

- Alex Bodi a facut primele declarații dupa ce fosta iubita, Ema Uta, a fost surprinsa, in urma cu puțin timp, intr-o ipostaza total neașteptata. Mai exact, cunoscutul make-up artist a fost vazut in timp ce se saruta pasional cu un alt barbat, intr-un cunoscut club de fițe din București, iar asta in timpul…

- Bomba in showbiz-ul romanesc! Ema Uta l-a dat uitarii pe Alex Bodi și a ajuns in brațele unui barbat misterios! Daca afaceristul credea ca mai exista șanse se impacare, noi avem imagini exclusive care demonstreaza ca celebrul make-up artist și-a luat gandul de la elA! Ema Uta și ”noua cucerire” s-au…

- Anul 2023 a fost un an bun pentru Cristina Spatar, mai ales ca artista s-a casatorit cu alesul inimii, Vincențiu Mocanu. Afaceristul iși surprinde de fiecare data soția cu cele mai frumoase cadouri, iar de aceasta data i-a cumparat o geanta de brand de mii de euro.

- Marius Elisei și-a gasit un nou loc de munca dupa ce s-a desparțit de Oana Roman. Fostul soț al vedetei a fost acuzat ca este intreținut de noua iubita.In septembrie, Oana Roman și Marius Elisei s-au desparțit definitiv, iar el a plecat din casa vedetei. In prezent, fostul soț al fiicei lui Petre Roman…

- Bihoreanul Marius Gabriel Balogh a fost eroul Romaniei in finala Campionatului Mondial de minifotbal, golurile sale din meciul pentru trofeul suprem cu Kazahstanul au schimbat statutul tricolorilor din vicecampioni in campioni.