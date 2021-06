Stiri pe aceeasi tema

- Nalani, una dintre cei mai fresh voci din portofoliul Global Records, revine in atenția publicului cu un nou single. Artista lanseaza “Tarziu”, o piesa compusa alaturi de Florian Rus și Vicky Red. La doar 19 ani, Alexandra Dinu pe numele sau real, reușește sa atraga atenția asupra sa prin vocea extrem…

- Holy Molly lanseaza cel de-al saselea single, “Gangster”, in colaborare cu producatorii rusi, Cosmo & Skoro. Piesa este inspirata din personalitatea colorata a artistei și de filme, avand clar o nota de „nebunie”, exact ca in cazul personajului Harley Quinn. “Gangster” este cu siguranța o piesa ce o…

- DJ-ii și producatorii, Mike Williams și Felix Jaehn, facechipa pentru o piesa de dans energica, „Without You”,cu vocea lui Jordan Shaw. In timp ce se afla in carantina, vara trecuta, pentru turneul lui in Asia, Mike a lucrat cu Felix, care se afla la acea vreme in Germania, pentru a stabili bazele…

- SENET iși face debutul in peisajul muzical romanesc cu „Jumatați”, hitul verii in colaborare cu doua dintre cele mai importante nume din industrie, Spike și Killa Fonic. „Jumatați” vorbește despre iubire, dar nu este clasica piesa de dragoste, ci este o piesa dance cu Spike și Killa Fonic protagoniști,…

- Beat-uri dinamice și o piesa cu multa energie care suna perfect pentru vara care se apropie ,”Cool Me Down” este cea mai fresh colaborare dintre Gromee, DJ și producator de top din Polonia și INNA. “Cool Me Down” este disponibila pe toate magazinele digitale și s-a lansat cu videoclip oficial, regizat…

- Dupa succesul inregistrat atat pe radio, cat și pe platformele digitale, cu single-ul Cum era, Nane și Delia revin cu o noua colaborare de excepție. Artiștii lanseaza In Rai, o piesa de dragoste, care acapareaza atenția de la prima ascultare. Piesa a fost lansata exclusiv pe digitale timp de o saptamana,…

- Dupa succesul piesei “Kids In The Corner”, AMBER VAN DAY face echipa cu ILIRA pentru imnul fetelor independente „See you in tears” Single-ul ei de debut, “Kids In The Corner”, a fost folosit pentru epica scena de deschidere a serialului Netflix – „Fate: The Winx Saga” cu cateva saptamani in urma, iar…