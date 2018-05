Stiri pe aceeasi tema

- Un incident deosebit de grav s-a produs, miercuri in jurul pranzului, in municipiul Sebeș unde un barbat a fost injunghiat in plina strada. In timp ce victima zacea prabușita la pamant, atacatorul a fugit iar acum este cautat de polițiști. Persoanele care au asistat la incident au alertat autoritațile.…

- Un brailean a ajuns dupa gratii, fiind acuzat de tentativa la omor calificat, dupa ce s-a pierdut cu firea, lovindu-si concubina cu un cutit. Victima a scapat cu viata in urma interventiei prompte a medicilor.

- Un barbat de 34 de ani a fost injunghiat aseara in fata unui bar din comuna bistrițeana Ciceu Giurgești, tot scandalul pornind de la niște neințelegeri mai vechi. Agresorul, partener de bautura al celui agresat, este inca in libertate.

- In tanar de 28 de ani, din Poșta Calnau, a ajuns azi-noapte la spital in stare critica dupa ce a fost injunghiat de un cunoscut in parcarea unui restaurant din localitate. Agresorul este un adolescent de 17 ani, tot din localitate. Cei doi au baut impreuna cu alți prieteni iar spre miezul nopții s-au…

- Cand avea 12 ani, Vera Luchița a fost luata de soldații sovietici din mainile tatalui sau și trimisa in gulag. A fost unul dintre cei 60.000 de basarabeni deportați in cele trei valuri de ridicari și unul dintre puținii supraviețuitori. Cand vorbește despre cei șapte ani petrecuți in lagar, batrana…

- Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe a plecat din București de paște, impreuna cu familia sa, alegand sa se relaxeze la munte. Vedeta de televiziune Simona Gherghe, care este absolventa a Facultații de Filologie , a ales ca, de sarbatorile pascale, sa plece departe de agitația din Capitala.…

- Un barbat a fost injunghiat, sambata seara, in centrul municipiului Brasov, in urma unui conflict spontan pe care l-a avut cu un alt barbat. Victima a fost transportata la spital, iar agresorul este cautat de politisti.

- Un barbat a fost injunghiat, sambata seara, in centrul municipiului Brasov, in urma unui conflict spontan pe care l-a avut cu un alt barbat. Victima a fost transportata la spital, iar agresorul este cautat de politisti.Reprezentantii Politiei Brasov au anuntat ca un barbat a fost injunghiat,…