Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 86 de ani, infectata cu virusul West Nile, a murit la Spitalul Județean din Braila. Victima este din orașul Braila, iar decesul s-a produs la cateva zile dupa ce un alt brailean a murit din același motiv, in aceeași unitate medicala.

- Un tanar a murit, joi dimineața, intr-un cumplit accident produs in Constanta. Un Mercedes a intrat intr-un gard si intr-un stalp. Alte șase persoane au fost ranite și au ajuns la spital. Accidentul s-a produs la iesire din Constanta spre Ovidiu, in zona sensului giratoriu cu drumul catre Palazu Mare.…

- Mai multe perchezitii au avut loc la o grupare specializata in inselaciune si spalare de bani, mai multi romani fiind suspectati ca au postat anunturi fictive pe internet prin care au pacalit peste 100 de persoane din Europa, prejudiciul ridicandu-se la trei milioane de euro. Potrivit DIICOT, perchezițiile…

- Operatiunile de cautare a eventualilor supravietuitori ar urma sa se reia luni dupa prabusirea ghetarului Marmolada in Muntii Dolomiti, cel mai mare din Alpii italieni, care a provocat moartea a sase persoane si a ranit opt. Printre cei disparuti sunt si romani, relateaza agenția italiana de presa ANSA.…

- O tanara a murit si alte trei persoane au fost transportate la spital, sambata dimineata, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit frontal, pe DN 1, in localitatea Ciucea, judetul Cluj. Traficul este restrictionat in urma accidentului. Accidentul s-a produs, in jurul orei 7.00, in la iesire din localitatea…

- UPDATE. In urma accidentului de la Sinești, 4 persoane au decedat, iar 5 au fost transportate la spital. Un minor a fost transportat la Spitalul Grigore Alexandrescu din București. 2 persoane transportate la Spitalul Municipal Urziceni. Alte 2 persoane la o unitate spitaliceasca din București. Știrea…

- Trei persoane și-au pierdut viața, iar alte șase au fost ranite, intr-un accident care a avut loc, miercuri, in localitatea Sinești, pe E85. Potrivit IGSU, in accidentul in care au fost implicate trei autoturisme, trei persoane au decedat (adulți), iar șase persoane, intre care doi copii, primesc ingrijiri…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a ucis cel putin 130 de persoane in Afganistan, miercuri dimineata, a declarat un oficial, adaugand ca cel putin 250 de persoane au fost ranite si se fac verificari pentru a vedea daca numarul victimelor ar putea creste, relateaza Reuters. Seismul s-a produs la aproximativ…