ALERTĂ! Talibanii au intrat în capitala Kabul. Președintele afgan a renunțat la putere UPDATE 14.02. Ministrul afgan de Interne, Abdul Sattar Mirzakwal, a anuntat ca guvernul afgan va ceda puterea unei administratii de tranzitie, relateaza The Guardian, potrivit news.ro. Kabulul nu va fi atacat, iar tranzitia va fi pasnica, a mentionat ministrul, care i-a asigurat pe locuitorii din Kabul ca vor fi aparati de fortele de ordine. Talibanii le-au transmis la randul lor locuitorilor din Kabul sa nu fuga de teama violentelor. Potrivit CNN, administratia de tranzitie probabil va fi formata din reprezentanti importanti ai talibanilor si „resturi ale administratiei Ghani”. BBC scrie ca presedintele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Talibanii au ajuns in capitala Afganistanului, iar forțele armatei au capitulat deja. Statul va fi condus de un guvern interimar format și din talibani. In acest moment se poarta inca negocieri intre reprezentanții guvernului și talibani. Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, 60 de romani…

- Talibanii au intrat duminica in capitala Kabul, ultimul oraș important care ramasese sub controlul forțelor guvernamentale afgane, informeaza Digi24. Talibanii au inceput sa intre din toate parțile in Kabul, a anunțat duminica ministrul afgan de Interne, potrivit Reuters. Ei au primit ordine sa evite…

- Canalul TV Al Arabiya relateaza ca transferul de putere va avea loc pe 15 august (astazi) la palatul prezidențial din Kabul. Talibanii au ajuns in periferiile orașului Kabul, dar nu au atacat capitala, alegand calea negocierilor pașnice.

- Luptatorii talibani au patruns duminica in Kabul, ei fiind acum in cartiere de la periferie, relateaza AP. Trei oficiali afgani au declarat ca talibanii sunt in districtele Kalakan, Qarabagh si Paghman, informeaza News.ro. Talibanii au remis un comunicat in care au precizat ca nu intentioneaza…

- Luptatorii talibani au ajuns duminica, 15 august, la periferia capitalei afgane, in timp ce muncitorii panicați au fugit din birourile guvernamentale, iar mai multe elicoptere au aterizat la ambasada SUA din Kabul pentru evacuarea personalului, a relatat agenția Associated Press . Talibanii au capturat…

- Prim-ministrul pakistanez Imran Khan a declarat miercuri ca liderii talibani nu vor negocia cu guvernul afgan atat timp cat Ashraf Ghani ramane presedinte, transmite Reuters preluat de agerpres. Khan a opinat ca o reglementare politica pare dificila in conditiile actuale. "Am incercat sa ii…

- Prim-ministrul pakistanez Imran Khan a declarat miercuri ca liderii talibani nu vor negocia cu guvernul afgan atat timp cat Ashraf Ghani ramane presedinte, transmite Reuters. Khan a opinat ca o reglementare politica pare dificila in conditiile actuale. "Am incercat sa ii conving pe talibani ... cu trei-patru…

