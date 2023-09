Alertă pentru populație: A luat foc un depozit de anvelope Pompierii damboviteni intervin cu doua autospeciale cu apa si spuma de la detasamentul Titu – Garda de interventie Racari pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata si de anvelope produs in satul Balteni, comuna Contesti. „Dupa ajungerea la locul interventiei, echipajele de pompieri au constatat faptul ca ard aproximativ 8 tone de mase plastice (anvelope uzate), iar incendiul de vegetatie se manifesta pe o suprafata de cca. 200 mp”, a precizat, duminica, ISU Dambovita. La acest moment, incendiul este localizat si se lucreaza pentru lichidarea acestuia. Datorita degajarilor mari de fum,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

