Stiri pe aceeasi tema

- Analistul militar Radu Tudor susține ca explozia minei marine de la Costinești nu este deloc o surpriza, iar turiștii din Romania se pot aștepta oricand la un nou incident de acest tip. Analistul susține ca Rusia a umplut Marea Neagra cu astfel de mine marine, iar curenții din Marea Neagra ii pot aduce…

- O explozie puternica a avut loc in zona digului din fața Hotelului Forum din Costinești. Din primele date, ar fi vorba despre o mina marina. Echipele de intervenție sunt in alerta, mai ales ca ar mai exista o a doua mina, care inca plutește. „Cu privire la explozia semnalata in aceasta dimineața, in…

- O explozie s-a produs in urma cu puțin timp la Costinești. Explozia ar fi fost produsa de o mina marina, care s-a lovit de faleza din dreptul Hotelului Forum. Din cate se pare, o alta mina ar pluti in larg, in aceeași zona. Reprezentanți ai Poliției, Jandarmeriei și ISU Dobrogea investigheaza evenimentul…

- O explozie puternica a avut loc in zona digului din fața Hotelului Forum din Costinești, Romania. Din primele date, ar fi vorba despre o mina marina. Echipele de intervenție sunt in alerta, mai ales ca ar fi depistat o a doua mina, care inca plutește, relateaza presa romana .

- O mina marina ar fi explodat, in aceasta dimineața, in mare, in Costinești. Garda de Coasta face verificari in zona. Incidentul a fost semnalat printr-un apel la 112. Potrivit primelor informații, explozia s-a produs in zona digului din golful din fața Hotelului Forum. Citește și: Mina marina, descoperita…

- Un incident ce s-a produs luni dimineața, 14 august, a pus in alerta autoritațile, mai ales ca e vorba despre o stațiune populata și despre o perioada – minivacanța de Sfanta Maria – in care mulți oameni se afla in vacanța pe litoral. Din primele informații s-ar fi produs o explozie, fiind posibil sa…

- Este alerta luni dimineața, dupa ce o mina marina ar fi explodat in zona digului in Costinești, informeaza Mediafax.Potrivit ISU Constanța, a avut loc o explozie in zona digului din fața Hotelului Forum din Costinești. Este posibil sa fi explodat o mina marina. Intervin pompierii stației…

- O mina marina ar fi explodat, in aceasta dimineața, in Costinești. Garda de Coasta face verificari in zona. Incidentul a fost semnalat printr-un apel la 112. Potrivit primelor informații, explozia s-a produs in zona digului din golful din fața Hotelului Forum. Citește și: Mina marina, descoperita de…