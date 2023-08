Stiri pe aceeasi tema

- Zilele de joi si vineri vor fi cele mai calduroase din aceasta saptamana, cu valori de temperatura care se pot apropia de 40 de grade, la umbra, a afirmat, marti, directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu."Intr-adevar, este posibil ca joi si vineri sa consemnam…

- "Intr-adevar, este posibil ca joi si vineri sa consemnam cele mai calduroase zile din aceasta saptamana, pentru ca, incepand mai ales de joi, valul de caldura se va extinde in toata tara, se va intensifica in partea de sud si vest a teritoriului, acolo unde valorile de temperatura se vor apropia de…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța un al treilea val de canicula in Romania. Urmeaza un weekend de coșmar, cu temperaturi resimțite de corpul uman de 45 – 46 de grade Celsius. Romania se va confrunta cu al treilea val de canicula: ANM anunța ca temperaturile resimțite ajung la 46 de…

- Valul de aer din Africa ajunge astazi in Romania și aduce temperaturi chiar de 42 de grade in sudul țarii. „Progresiv, de la o zi la alta, incepand de astazi, in multe zone din țara dar mai ales in partea de vest, sud, sud-est a țarii, temperaturile vor atinge pragul unei zile de canicula, 35 de grade.…

- ANM anunța ca țara noastra va fi lovita de canicula, incepand de astazi. Timp de trei zile, maximele termice vor urca pana la 36 de grade la umbra. In urma cu scurt timp, ANM a emis o informare meteo de disconfort termic ridicat vizeaza, incepand de marti, intreaga tara, temperaturile aerului urmand…

- ANM, alerta de ploi torențiale și furtuni in Romania. In cea mai mare parte a țarii, vremea se racește semnificativ, potrivit directorului Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu. ANM, alerta de ploi torențiale și furtuni in Romania In aceasta noapte vor fi fenomene de instabilitate…

- Temperaturile vor continua sa creasca in zilele urmatoare, astfel ca vineri și sambata maximele se vor apropia de pragul unei zile de canicula. Sunt așteptate maxime termice de 34 de grade, a declarat directorul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu.