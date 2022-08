Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 1.400 de consumatori din noua localitati ale judetului Caras-Severin nu au curent electric din cauza fenomenelor meteo care au avut loc sambata dupa-amiaza in aceasta regiune, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU). Astfel, au ramas fara energie electrica abonati ai companiei…

- Aproximativ 1.400 de consumatori din noua localitati ale judetului Caras-Severin nu au curent electric din cauza fenomenelor meteo care au avut loc sambata dupa-amiaza in aceasta regiune, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), potrivit Agerpres.Astfel, au ramas fara energie electrica…

- Miercuri, se inchide circulatia rutiera pe DN 57, intre km 65+100 – 65+400, (in apropierea localitații Cozla), judetul Caras-Severin. Se vor executa lucrari de impușcare cu explozibil in vederea stabilizarii și consolidarii versantului la poziția km 65 +200.Traficul urmeaza a se desfasura deviat, pe…

- Alerta meteo de ultimul moment. Cod galben de ploi, vijelii și grindina in 25 de județe, printre care Timiș, Arad, Caraș-Severin. Meteorologii au emis, duminica, o avertizare Cod galben de ploi torentiale, vijelii si grindina pentru 25 de judete. Cantitațile de apa pot depași 40 l/mp.

- FOTO| Avertizare RO-ALERT in Alba: COD PORTOCALIU de vijelii puternice, grindina și vant cu rafale de peste 70 km/h. Localitațile vizate FOTO| Avertizare RO-ALERT in Alba: COD PORTOCALIU de vijelii puternice, grindina și vant cu rafale de peste 70 km/h. Localitațile vizate Duminica, 5 iunie, o avertizare…

- COD PORTOCALIU in mai multe localitați din Alba: Averse torențiale, descarcari electrice, vijelii, grindina. ZONELE VIZATE O avertizare meteo de tipul Cod Portocaliu a fost emisa de meteorologi, vineri, 3 iunie, pentru mai multe localitați din județul Alba. Pana la ora 16:30 se vor semnala: averse…

- Atenționare METEO: Cod Galben de ceața in județul Alba, pana la ora 09:00. Localitațile vizate Atenționare METEO: Cod Galben de ceața in județul Alba, pana la ora 09:00. Localitațile vizate ANM a emis o atenționare de tip Cod Galben de ceața valabila joi dimineața, pana la ora 09:00, in mai multe zone…

- Vremea se anunța a fi capricioasa, in a doua zi a saptamanii, in cateva zone din țara, unde in orele urmatoare vor aparea manifestari asociate instabilitații atmosferice. In aceasta dimineața, meteorologii au emis o atenționare COD GALBEN, ce va fi valabila in intervalul 31 mai, ora 12 – 31 mai, ora…