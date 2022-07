Stiri pe aceeasi tema

- Urmatoarele patru saptamani se anunța a fi extrem de calduroase, potrivit unei prognoze meteo facuta publica de catre Administrația Naționala de Meteorologie. Aceste calduri de regula inseamna insa și perioade cu furtuni violente, așa ca ar trebui sa fim tot timpul in garda. Saptamana 20.06.2022 – 27.06.2022…

- Temperaturile in urmatoarele 4 saptamani vor fi mai ridicate decat cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar in aproape toata țara, potrivit prognozei transmise marți de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). 6 – 13 iunie Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru…

Administrația Naționala de Meteorologie a publicat prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, pana pe 13 iunie. Saptamana 16.05.2022 – 23.05.2022 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele...

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța prognoza pentru urmatoarea luna. Saptamana 25.04.2022 – 02.05.2022 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, in regiunile extracarpatice, iar in rest vor fi in general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric…

- Daca este sa ne luam dupa anunțul facut de meteorologi, atunci frigul ne va mai da batai de cap doar in saptamana Paștelui care urmeaza, dupa care vom avea o perioada de cateva saptamani cu temperaturi normale pentru perioada din an in care ne aflam. Administrația Naționala de Meteorologie a dat publicitații…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat ca temperaturile vor fi scazute pana pe 25 aprilie. Ulterior, valorile termice vor crește și se vor situa in jurul celor normale pentru aceasta perioada. Prognoza meteo pentru saptamana 18.04.2022 – 25.04.2022 Valorile termice vor fi ușor mai coborate…

- Temperaturile vor avea valori normale pentru aceasta perioada, ușor mai crescute in a doua jumatate a lunii aprilie, potrivit prognozei publicate vineri de Administrația Naționala de Meteorologie. Saptamana 11 – 18 aprilie Valorile termice se vor situa in jurul celor specifice pentru aceasta saptamana,…

