Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit pana la ora 23:00 atentionarea Cod galben de ninsori moderate emisa pentru ziua de luni. Conform prognozei anterioare, aceasta urma sa expire la ora 20:00, potrivit agerpres.ro. Citește și: BREAKING - Ludovic Orban: E posibil sa fie…

- Meteorologii au emis luni o avertizare Cod galben de ninsori in sud-estul Munteniei si in cea mai mare parte a Dobrogei, in vigoare de la ora 15.00 pana la ora 23.00. De altfel, in Dobrogea se anunța pana...

- Iarna iși intra in drepturi mai repede decat credeam! Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis cod galben de ninsori pentru București, Muntenia și Dobrogea! De cand intra in vigoare?

- Cod galben de ninsori, luni, in 8 județe din Muntenia și Dobrogea. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de ninsori moderate cantitativ și strat de zapada, valabil luni, intre orele 05.00 și 20.00 in opt județe din sud-estul țarii. In intervalul menționat, in sudul și estul…

- Avertizarile de vreme severa au fost prelungite, așa ca urmeaza alte zile ploioase. Alerta ANM: Cod galben de vant puternic in 16 județe, precipitații și ninsori in unele regiuni ale teritoriului. Alerta meteo ANM: Cod galben de vant și precipitații mixte Specialiștii de la Administrația Naționala de…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, noi atentionari Cod galben de ploi insemnate cantitativ, ce vizeaza zone din 25 de judete, pana vineri dimineata. Astfel, in intervalul 7 octombrie, ora 20:00 - 8 octombrie, ora 10:00, pe durata primului Cod galben, in sudul Banatului,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat Cod galben de vant puternic in cea mai mare parte a Moldovei, in Dobrogea și in jumatatea estica a Munteniei. COD GALBEN Interval de...

- Jumatatea de sud-est a Transilvaniei, nordul si vestul Moldovei, nordul Munteniei si nord-estul Olteniei se vor afla, joi, sub atentionare Cod galben de ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii si grindina. De joi seara, Codul galben va viza Muntenia, Dobrogea, jumatatea de sud a Moldovei si sud-estul…