- Nivelul apei din rezervorul Barajului Kahovka, in sudul Ucrainei, nu mai permite asigurarea racirii reactoarelor centralei Nucleare Zaporojie, anunta joi operatorul barajului, relateaza AFP, informeaza News.ro.Nivelul apei a scazut ”sub pragul critic de 12,7 metri” si nu mai este suficient sa alimenteze…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a declarat socat de ceea ce el considera ca este un esec al Natiunilor Unite si al Crucii Rosii de a ajuta dupa distrugerea barajului de la Kahovka, in timp ce premierul sau a cerut ajutor din partea agentiilor internationale. Desi catastrofa a avut loc cu…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 53,082 miliarde de euro, la 31 mai 2023, in scadere cu 0,49%, fata de 53.341 miliarde de euro la 30 aprilie 2023. In cursul lunii au avut loc intrari de 1,801 miliarde euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta…

- Saptamana trecuta, seful AIEA, Rafael Grossi, a declarat ca situatia din jurul centralei nucleare din Zaporojie a devenit "potential periculoasa" dupa ce forțele ruse au inceput sa evacueze oamenii din zonele din apropiere.

- FC Voluntari s-a impus cu 1-0 in fața celor de la CS Mioveni in urma golului marcat de Nemec. La partida a asistat fostul portar al celor de la CFR Cluj, Mario Felgueiras (36 de ani). Portughezul a opinat ca fotbalul romanesc a scazut comparativ cu perioada in care apara buturile formației din Gruia…

- Nivelul mai redus al aversiunii fața de risc a permis leului și altor monede din regiune, cu excepția celei maghiare, sa se aprecieze fața de euro. Cursul euro a scazut joi la 4,9305 lei, minimul ultimei luni, in condițiile majorarii ofertei inainte de data de 25 ale lunii, cand se achita taxele și…

- Romania are puțin peste 5 milioane de pensionari, adica un sfert din populația țarii, iar numarul pensionarilor a scazut in 2022 cu 75.000 fața de anul anterior, potrivit datelor INS. In anul 2022: numarul mediu de pensionari a fost de 5.000.400 persoane, in scadere cu 75 mii persoane fata de anul…

