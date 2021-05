Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Mihaila a afirmat, in emisiunea „Insider Politic de la Prima Tv”, ca „rezultate inadecvate au venit din toate județele țarii” in ceea ce privește diferențele deceselor COVID-19. Ea a subliniat insa ca nu crede ca este vorba despre „un gest de rea-voința sau ingerințe politice”. Invitata in emisiunea…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a declarat ca masca ar putea sa nu mai fie obligatorie in birourile in care toți angajații sunt vaccinați, iar autoritațile ar putea sa renunțe la aceasta masura și in spațiile deschide, chiar inainte de 1 septembrie, daca destule persoane vor fi vaccinate, potrivit…

- Ministrul sanatații, Ioana Mihaila, a declarat, duminica, ca a discutat deja la nivelul Guvernului ca masca sa nu mai fie obligatorie in birourile in care toți angajații sunt vaccinați. O decizie va fi luata, insa, dupa o „confirmare” de la Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), in funcție…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, considera ca renuntarea la purtarea mastii de protectie este fezabila de la 1 august, dar in spatii deschise si neaglomerate. „Depinde unde renuntam la masca. Incurajez si eu renuntarea la masca in anumite conditii, in afara spatiilor inchise, in locurile care nu…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat miercuri seara la TVR1 ca incurajeaza și ea renunțarea la masca de protecție, iar de la 1 august s-ar putea renunța la ea, insa numai in anumite condiții, informeaza Agerpres.Mihaila este de parere ca renuntarea la purtarea mastii de protectie este fezabila…

- Locuitorii din Israel nu mai trebuie sa poarte masca de protectie in aer liber, un nou semnal ca aceasta tara pare sa fi depasit partea cea mai grea a pandemiei de coronavirus, a relatat ieri DPA, potrivit Agerpres. Numeroase persoane iesite din case ieri dimineata nu mai purtau masca de protecție a…

- UPDATE Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, spune, dupa ce a fost fotografiat fara masca de protecție pe holurile Parlamentului, ca și-a dat jos masca pentru a fi auzit mai bine intr-o conferința video și pentru ca ii era sete: „fara indoiala, am greșit și toate criticile sunt justificate”. „Eram intr-o…

- Parlamentarii AUR solicita ca purtarea maștii de protecție sa nu mai fie obligatorie in toate spațiile publice, ci doar in cele comerciale, in instituțiile publice, in transportul public și la locul de munca. „Obligativitatea portului maștii nu a scazut numarul celor infectați”, a susținut copreședintele…