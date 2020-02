Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost luata cu ambulanta din mall-ul Sun Plaza, din Capitala, dupa ce a anunțat ca are dificultati de respiratie, și transportata la spitalul Victor Babeș.O femeie a fost luata cu ambulanta din Mall Sun Plaza, din Capitala dupa ce a acuzat dificultați de respirație in urma unei calatorii in…

- Alerta la un mall din Capitala. O femeie care acuza dificultați de respirație a fost luata cu ambulanța de la un mall din Capitala. Femeia le-a spus medicilor ca a calatorit in zone in care sunt persoane infectate. Aceasta va fi testata și cel mai probabil va intra in carantina.Citește și:…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o prognoza speciala pentru Capitala. Bucureștenii vor avea parte de doua zile de vreme deosebit de calda, cu temperaturi maxime de 15 grade.Potrivit ANM, incepand de duminica de la ora 6 pana la ora 18.00, vremea va fi mai calda…

- Temperatura de 18,3 grade Clesius a fost inregistata, joi, la un centru de cercetare meteorologica din Argentina și este cu 0,8 grade Celsius mai mare decat precedentul record, 17,5 grade Celsius, inregistrat in martie 2015 la același centru, conform The Guardian. Zona peninsulara a Antarcticii…

- O femeie de 70 de ani din București diagnosticata cu gripa a murit. Femeia suferea și de alte boli, dar nici nu era vaccinata. Este al 15-lea deces in acest sezon, scrie Mediafax.Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile anunța marți un nou deces confirmat cu virus…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a solicitat specialistilor in sanatate publica un Plan de actiune, suplimentar, pentru prevenirea si limitarea imbolnavirilor prin gripa, precum si pregatirea unui set de masuri pentru interventia sistemului de sanatate publica in cazul aparitiei imbolnavirilor…

- Politistii din Capitala sunt in alerta dupa ce s-a aflat ca interlopii din Bucuresti se pregatesc de un razboi stradal, cand in vedere ultimul conflict, dintre ”Clanul Sportivilor” și ”Clanul Țiganilor”, soldat cu ranirea liderului ”Sportivilor”....

- Pacientul din ambulanța implicata in accidentul din București era in stop cardio-respirator, el fiind transportat in urma impactului la Spitalul Universitar, a declarat, joi seara, comandantul detașamentului ISU „Mihai Voda”, maior Mihai Tanase, potrivit Mediafax.„Nicio persoana din microbuz…