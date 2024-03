Alertă InfoCons! Produs contrafăcut! Alerta InfoCons! Produs contrafacut!Ventilator din plastic verde cu o figura a lui „SpongeBob” in mijlocul manerului. Lungime aproximativa: 41 cm. Jucaria este ambalata intr-o punga de plastic transparenta. Produsul se poate rupe cu ușurința și poate genera piese mici (butonul de pornire/oprire, paletele și capacul precum și mecanismul interior al helixului). Un copil mic le-ar [...] The post Alerta InfoCons! Produs contrafacut! first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

Stiri pe aceeasi tema

- InfoCons trage un semnal de alarma privind un produs contrafacut ce se vinde și in Romania The post InfoCons trage un semnal de alarma privind un produs contrafacut ce se vinde și in Romania first appeared on Partener TV .

- Sistemul e-Factura urmeaza sa fie imbunatațit, incepand din luna martie 2024,o aplicație simplificata pentru firmele mici The post Sistemul e-Factura urmeaza sa fie imbunatațit, incepand din luna martie 2024,o aplicație simplificata pentru firmele mici first appeared on Partener TV .

- Concernul german de armament Rheinmetall va construi o uzina de producție de muniție in Ucraina, a anunțat Reuters. Memorandumul corespunzator a fost semnat in marja conferinței de la Munchen cu un "partener ucrainean", care va deține 49% din acțiunile noii intreprinderi. Despre ce partener este vorba,…

- Odata cu preluarea comenzii Penitenciarului Mioveni de catre subcomisarul de poliție penitenciara, Patric Daniel Ghebaru, aceasta unitate penitenciara a intrat intr-un amplu proces de reorganizare și modernizare. Aceasta inițiativa iși propune sa aduca schimbari semnificative in infrastructura și condițiile…

- InfoCons anunț ca exista o alerta privind un parfum contrafacut care reprezinta risc pentru sanatate. Produsul este distribuit intr-o sticla, cu duza de pulverizare incorporata și capac din plastic transparent, ambalat intr-o cutie de carton și a fost vandut și in mediul online. Produsul este contrafacut…

- ALERTA! InfoCons trage un semnal de alarma. Produsul are o concentratie excesiv de peroxid de hidrogen ca substanța de albire (valoare masurata 2,5% din greutate). Peroxidul de hidrogen este daunator daca este inghitit si poate provoca, de asemenea, iritații și ulcere atunci cand intra in contact cu…

- InfoCons trage un semnal de alarma pentru toți cetațenii.Exista o alerta privind un produs contrafacut care se vinde pe piața. Este vorba despre un incarcator. Distanțele libere/de curgere dintre circuitele primar și secundar accesibile nu sunt suficiente. Utilizatorul ar putea primi un șoc electric…

- Incepem ziua și saptamana cu imagini frumoase cu doua vulpițe cu chef de joaca filmate intr-o padure din Parcul Natural Vanatori Neamț. Vulpea roșcata este un mamifer din familia Canidae, cu o lungime a corpului de 60-75 centimetri, caracteristica fiind coada stufoasa, care poate atinge și 40 de centimetri…