Alertă în sistemul medical. Au explodat numărul cazurilor de moarte subită Ingrijorari mari in sistemul medical. Tot mai mulți medici sunt in alerta dupa ce numarul cazurilor de moarte subita a inregistrat creșteri semnificative, in special in randul tinerilor. In general este vorba despre afecțiuni cardiace care fac victime cu precadere in randul sportivilor. In acest sens, specialiștii spun ca o serie de teste și investigații preventive pot face diferența dintre viața și moarte. Salile de fitness sunt pline de tineri inca de la primele ore ale dimineții. Puțini sunt insa cei care inainte de a se supune efortului fizic au grija sa mearga la medic pentru investigații… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

