- Nu mai puțin de 50 de muzicieni din Timiș, Cluj, Arad, Oradea, Brașov și Constanța au participat la un turneu prin 50 de orașe din lume, printre care și orașul din China unde s-a descoperit noul coronavirus. Mai mulți artiști de la Filarmonica Banatului din Timișoara, dar și de la alte filarmonici…

- ALERTA MEDICALA: Un virus misterios se raspundește in intreaga lume. Ce simptome are? Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a avertizat ca noul coronavirus din China s-ar putea raspandi la nivel mondial și a indemnat spitalele din intreaga lume sa se pregateasca pentru acest scenariu. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Institutul National de Sanatate Publica a luat deja primele masuri de prevenție in ceea ce priveste noul tip de coronavirus identificat in China. Astfel, au informate directiile de sanatate...

