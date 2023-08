Polonia raporteaza un focar de legioneloza la granița cu Ucraina, in orasul Rzeszow din sudul Poloniei. Potrivit ultimelor date, peste 70 de persoane sunt afectate iar 5 au murit pana in prezent din cauza infecției bacteriene.Cea mai frecventa forma de transmitere a bacteriei Legionela este inhalarea aerosolilor contaminati care se produc in momentul unor jeturi de apa sau a unor vapori din surse de apa contaminate.Orașul Rzeszow este o destinatie unde poposesc numerosi oficiali straini care calatoresc spre sau dinspre Ucraina, in special cu trenul. Autoritatile poloneze incearca sa gaseasca…