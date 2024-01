Stiri pe aceeasi tema

- Toate navele au fost avertizate sa „stea departe de Bab al-Mandab”, stramtoarea prin care se intra in Marea Roșie. Avertismentul a venit de la organizația internaționala Forțele Maritime Combinate (CMF). Organismul din domeniul transportului maritim INTERTANKO a transmis avertismentul membrilor sai.…

- Grupul Houthi, format pentru prima data in anii 1990, se opune influentei SUA si Israelului in Orientul Mijlociu si promite sa continue sa vizeze navele comerciale care, in opinia sa, se indreapta spre si dinspre Israel. Houthi lanseaza de saptamani intregi drone si rachete asupra navelor comerciale…

- Grupul, format pentru prima data in anii 1990, se opune influentei SUA si Israelului in Orientul Mijlociu si promite sa continue sa vizeze navele comerciale care, in opinia sa, se indreapta spre si dinspre Israel, noteaza Mediafax.Atacurile luptatorilor Houthi din Yemen asupra navelor comerciale…

- "UKTMO a primit informatii despre un incident la aproximativ 50 de mile marine vest de Hodeida (port yemenit) care implica prezenta dronelor. Au intervenit fortele coalitiei. Nu au fost raniti sau pagube", a indicat agentia britanica pe X, recomandand navelor sa calatoreasca "cu prudenta" in Marea Rosie.De…

- "UKTMO a primit informatii despre un incident la aproximativ 50 de mile marine vest de Hodeida (port yemenit) care implica prezenta dronelor. Au intervenit fortele coalitiei. Nu au fost raniti sau pagube", a indicat agentia britanica pe X, recomandand navelor sa calatoreasca "cu prudenta" in Marea Rosie.De…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 2,41 dolari, sau cu 3,1%, la 81,48 dolari pe baril. Pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate a crescut cu 2,36 dolari, sau cu 3,2%, la 75,92 dolari. Cresterea preturilor, in tranzactii reduse, unele piete fiind inchise de sarbatori, s-a adaugat…

- „Sprijinul iranian pentru houthi este solid”, a declarat vineri purtatoarea de cuvant a Consiliului pentru Securitate Nationala al Casei Albe, Adrienne Watson, adaugand ca Teheranul este „foarte implicat in planificarea” loviturilor comise de rebelii din Yemen asupra unor nave comerciale din Marea Roșie,…

- Pericol uriaș in marea Roșie! Miscarea Houthi din Yemen ameninta ca va ataca navele israelieneMiscarea Houthi din Yemen a amenintat marti ca va ataca in continuare Israelul si navele israeliene din Marea Rosie si Stramtoarea Bab el-Mandeb, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Grupul, care…